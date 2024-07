Ce samedi 6 juillet, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, classée 10ème mondiale, s’apprête à affronter l’Ukrainienne Elina Svitolina, 21ème au classement WTA, dans un match explosif du 3ème tour du prestigieux tournoi de Grand Chelem Wimbledon 2024.

Jabeur, auréolée de sa victoire convaincante au 2ème tour, est déterminée à poursuivre son aventure londonienne et à gravir les marches du succès. Son adversaire du jour, Svitolina, n’est pas en reste. Demi-finaliste de l’édition 2021 de Wimbledon, elle est une joueuse expérimentée et redoutable, capable de coups d’éclat.

Un choc de styles et de talents

Ce duel promet d’être passionnant et indécis. Jabeur, avec son jeu offensif et spectaculaire, tentera de déstabiliser Svitolina, plus solide en défense et capable de contre-attaques fulgurantes. La rencontre s’annonce riche en émotions et en rebondissements, avec un enjeu de taille : une place en huitièmes de finale de Wimbledon.

Où suivre le match ?

Pour les supporters tunisiens et amateurs de tennis du monde entier, ce match est à ne pas manquer ! Il sera diffusé en direct à partir de 15h30 (heure tunisienne estimée) sur les chaînes suivantes :

Amazon Prime Video

beIN Sports 2

Tennis Channel

Wimbledon.com : https://www.wimbledon.com/radio

Eurosport

Réseaux sociaux :