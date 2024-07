Keir Starmer, leader du parti travailliste britannique, est devenu Premier ministre après une victoire aux élections législatives, mettant fin à 14 ans de règne conservateur. Starmer, âgé de 61 ans, a mené une campagne sobre, se concentrant sur sa large avance et évitant les polémiques. Son passé en tant qu’avocat spécialisé dans les droits de l’homme et directeur des poursuites publiques a forgé sa réputation de rigueur et de détail.

Starmer, fait chevalier en 2014, préfère être appelé par son prénom et souligne ses origines modestes : fils d’un outilleur et d’une infirmière. Élu député travailliste en 2014, il a gravi les échelons politiques, remplaçant Jeremy Corbyn après une défaite électorale.

En tant que leader, Starmer a recentré et redressé le parti travailliste, le rendant plus compétitif. Depuis 2020, la popularité de Starmer et de son parti a augmenté, bénéficiant des erreurs des Premiers ministres conservateurs successifs.

Starmer a gardé ses enfants à l’écart des médias pendant la campagne, se préoccupant de l’impact potentiel. Avec une majorité de 170 sièges, il s’engage à sortir le Royaume-Uni du “chaos” et à apporter un “renouveau national”, soutenu par un mandat fort. Il s’installera à la résidence officielle du Premier ministre avec sa famille pour réaliser ses promesses.