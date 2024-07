La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a annoncé des coupures d’électricité programmées pour ce samedi 6 et dimanche 7 juillet 2024 dans certaines zones des gouvernorats de l’Ariana, Zaghouan et Monastir. Ces coupures sont nécessaires pour permettre à la STEG d’effectuer des travaux de maintenance sur son réseau électrique.

Voici les zones concernées et les horaires des coupures :

Samedi 6 juillet 2024 (de 9h à 15h):

Gouvernorat de l’Ariana :

La Soukra : Rue Masmoudi, Cité Fateh et Sidi Fraj

Dimanche 7 juillet 2024 :

Gouvernorat de l’Ariana :

La Soukra (de 9h à 15h) : Impasse El Mattar, Dar Fadhar et rue Ras Jedir

Gouvernorat de Zaghouan :

Une partie de la zone Rouakia (de 6h à 11h)

Gouvernorat de Monastir :

Menzel Nour (de 7h à 14h)

La reprise du courant électrique se fera progressivement et sans préavis, en fonction de l’avancement des travaux.