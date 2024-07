Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a inauguré, vendredi, la salle des sports collectifs “El Machatel” du Bélvédère, à l’occasion de la célébration du club Zitouna Sport de son centième anniversaire.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du premier délégué chargé de gérer le gouvernorat de Tunis, Farès Mejri, des représentants des autorités régionale et locale et du président de l’association, Rachid Barouni.

“La Zitouna Sport est plus qu’une association sportive, c’est une école et c’est l’histoire du pays qui est parvenue, grâce à la détermination de ses dirigeants, à résister et à réussir, malgré les difficultés qu’elle a rencontrées. c’est ce qui explique l’esprit d’appartenance à ce monument sportif qui fête aujourd’hui son centenaire”, a souligné le ministre, appelant les joueuses et joueurs du club à préserver cet acquis sportif.

Le projet de la salle des sports collectifs “El Machatel” est composé notamment d’une salle multi-disciplines, de terrains extérieurs et de vestiaires, d’un coût global estimé à 3,5 millions de dinars.