Nabil Ammar s’entretient avec l’envoyé spécial chinois pour le Moyen-Orient

L’envoyé spécial pour le Moyen-Orient de la République populaire de Chine, Zhai Jun a mis en avant, vendredi, lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, la réussite de la visite effectuée récemment par le président de la République Kais Saied à Pékin.

Le responsable chinois a dans ce contexte évoqué le prochain sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra à Pékin début septembre 2024, souhaitant une participation conséquente de la Tunisie à ces assises, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

Nabil Ammar a pour sa part mis l’accent sur l’importance de ce partenariat aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral et les opportunités d’investissement qu’il offre au continent africain. Il a souligné la volonté de la Tunisie de participer, au plus haut niveau possible, au Forum.

Sur un autre plan, Nabil Ammar a évoqué le droit inaliénable et imprescriptible des Palestiniens de recouvrer leur souveraineté sur leur territoire et d’édifier un Etat indépendant avec El-Qods comme capitale.

De son coté, le responsable chinois a mis en exergue la convergence des positions des deux pays sur cette question.