L’association Jiser, basée en Espagne, vient de lancer dans le cadre de son programme de résidences de création qui se dérouleront sur la période 2024-2025, un appel à candidatures pour une résidence destinée aux jeunes artistes visuels et aux acteurs culturels basés en Espagne, en Tunisie et en Algérie. Six jeunes artistes de ces trois pays seront sélectionnés, ainsi que trois acteurs culturels locaux, désignés en tant que médiateur.ices seront chargés de la médiation et la coordination du programme public. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 15 juillet 2024 à minuit.

Jiser informe que les artistes seront appelés à réaliser une recherche et une expérimentation plastique de deux mois dans l’une des villes sélectionnées : Sousse (octobre – décembre 2024), Barcelone (janvier – février 2025) et Alger (avril – juin 2025) où ils/elles seront accompagné.es par le/la curateur.rice qui sera désigné.e pour cette édition ainsi qu’un.e médiateur.ice local.e.

Cette résidence qui vise à soutenir la jeune création qui se développe dans les contextes artistiques et culturels de ces territoires, est organisée avec la collaboration de la Galerie d’art ElBirou à Sousse, du Hangar à Barcelone et du Box24 et La Chambre Claire en Algérie.

Lancées en 2010, les résidence artistiques ont englobé dans un premier temps les villes de Tunis (2010) et Barcelone (2014) avant de s’élargir en 2016 avec la ville d’Alger.

Jiser, qui signifie «pont» en arabe, est une association sans but lucratif basée à Barcelone, dont l’objectif est de promouvoir la création artistique et l’utilisation de l’art comme outil de transformation sociale dans l’espace méditerranéen, à travers de la réalisation d’activités en partage qui favorisent l’échange et le rapprochement entre les différentes réalités artistiques et culturelles de la région.