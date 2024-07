Le nouveau comité national tunisien de la chambre de commerce internationale (CCI/) a été officiellement lancé, vendredi à Tunis, a indiqué le Vice-Président, CCI Tunisie, Khelil Chaibi.

Intervenant lors d’une conférence de lancement que la création de ce comité (ICC TUNISIA) est une étape cruciale pour renforcer la présence de la Tunisie sur la scène internationale, stimuler les échanges commerciaux et promouvoir l’investissement étranger.

« Nous affirmons notre engagement, par cette initiative, à soutenir les entreprises tunisiennes dans leur quête d’expansion et de développement à l’international », a -t-il ajouté.

Chaibi a, en, outre souligné que la création de « ICC TUNISIA » marque un moment historique pour la Tunisie à travers l’intégration officielle à la CCI, représentant institutionnel de 45 millions d’entreprises dans plus de 170 pays.

De son côté, le président du conseil bancaire et financier, Neji Ghandri a affirmé que le lancement d’« ICC TUNISIA » est une étape cruciale de l’engagement du secteur bancaire et financier pour promouvoir le commerce international et renforcer les liens entre la Tunisie et les autres pays du monde.

Et de poursuivre que la contribution active du secteur bancaire et financier permettra de “renforcer cette initiative, de promouvoir les pratiques exemplaires et de relever ensemble les défis”.

Ghandri a, en outre, précisé que la création de ce comité national qui contribuera au développement économique de la Tunisie est le fruit d’un travail acharné, de collaboration fructueuse et de volonté partagée afin de mettre le secteur bancaire et financier au service du développement économique et financier global.

Il a mis l’accent sur l’importance du secteur bancaire et financier au sein du comité national en tant de pilier de stabilité économique et garant de la confiance vis-à-vis des tiers.

« Nos institutions financières ne sont pas seulement des intermédiaires de capitaux mais elles sont également, des moteurs de l’innovation, du conseil et de l’accompagnement des gestionnaires du risque et aussi des facilitateurs du commerce et des investissements », a-t-il expliqué.

La conférence du lancement du comité national tunisien de la chambre de commerce internationale(CCI) a été marquée par la présence du Secrétaire général de la Chambre du commerce internationale, John Denton et du secrétaire général adjoint Réseau ICC, Julian Kassum..