L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé, vendredi, le gouvernement à accélérer la prise de mesures exceptionnelles pour assouplir l’application du barème de calibrage des céréales.

Dans un communiqué, l’UTAP appelle à adopter un prix qui prend en considération les efforts des agriculteurs et tient compte des répercussions des défis climatiques afin d’alléger l’impact de la dégradation de la qualité sur les prix.

L’organisation a, dans ce cadre, rappelé l’impact de la dégradation de la qualité sur les prix des céréales, et sa répercussion sur les revenus des agriculteurs.

L’UTAP a mis l’accent sur l’impact de la baisse des précipitations et de la hausse des températures au cours des mois de mars et d’avril 2024 sur la production en termes de quantité et de qualité, outre la persistance de la sécheresse et l’accumulation des pertes des agriculteurs à cause des effets du changement climatique

L’organisation agricole a appelé à dédommager les agriculteurs, simplifier les procédures et accélérer l’indemnisation des agriculteurs avant le démarrage de la saison, outre le renforcement de l’encadrement.