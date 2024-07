Le tournoi de Wimbledon, officiellement appelé The Championships, Wimbledon, est le plus ancien tournoi de tennis au monde. Il se déroule chaque année sur les gazons du All England Lawn Tennis and Croquet Club à Wimbledon, en périphérie de Londres. Fondé en 1877, il est l’un des quatre tournois du Grand Chelem, avec l’Open d’Australie, Roland-Garros et l’US Open.

Les débuts d’un tournoi légendaire

L’histoire de Wimbledon commence en 1875 lorsque le All England Croquet and Lawn Tennis Club décide d’organiser un tournoi de tennis sur son terrain de croquet. La première édition, qui a eu lieu en 1877, a réuni 22 joueurs masculins et a été remportée par Spencer Gore. Les femmes ont été autorisées à participer à partir de 1884, avec Maud Watson comme première championne.

Évolution et traditions

Au fil des ans, Wimbledon a connu une évolution notable. Le tournoi a été interrompu pendant deux périodes : de 1914 à 1918 en raison de la Première Guerre mondiale, et de 1940 à 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1922, le tournoi a déménagé sur son site actuel, Church Road, où il se déroule depuis lors.

Wimbledon est réputé pour ses traditions strictes, qui font partie de son charme et de son identité. Les joueurs doivent notamment porter une tenue blanche impeccable, et les spectateurs ne sont pas autorisés à apporter de la nourriture ou des boissons dans les enceintes du tournoi. La fameuse fraise et crème est un incontournable de Wimbledon, dégustée par les spectateurs pendant le “tea time”, une pause traditionnelle qui a lieu en milieu d’après-midi.

Un tournoi prestigieux et convoité

Wimbledon est considéré comme le tournoi le plus prestigieux du monde du tennis. Il attire chaque année les meilleurs joueurs et joueuses de la planète, qui rêvent de soulever le trophée tant convoité, une coupe en argent massif surnommée “Vénus Rosewater Dish”. Le tournoi est également suivi par des millions de fans à travers le monde, qui apprécient son atmosphère unique et son haut niveau de jeu.

Un palmarès riche en légendes

De nombreux joueurs et joueuses légendaires ont marqué l’histoire de Wimbledon. Parmi les hommes, on peut citer Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer et Novak Djokovic, qui détiennent le record du nombre de titres en simple avec huit victoires chacun. Chez les femmes, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams et Margaret Court figurent parmi les championnes les plus titrées, avec sept victoires chacune.

Wimbledon aujourd’hui

Aujourd’hui, Wimbledon est un événement sportif majeur qui attire des visiteurs du monde entier. Le tournoi est également une source importante de revenus pour l’économie britannique, générant des millions de livres sterling chaque année. En plus du tournoi principal, Wimbledon propose également des tournois juniors, des tournois en double et des tournois pour les joueurs en fauteuil roulant.

Conclusion

Avec son histoire riche, ses traditions uniques et son haut niveau de jeu, Wimbledon est un tournoi de tennis à ne pas manquer. C’est un véritable joyau du sport et un événement culturel incontournable pour les amateurs de tennis du monde entier.