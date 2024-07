Le ministre des Affaires sociales Kamel Madouri s’est entretenu mercredi au siège du ministère avec le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) Gilbert Houngbo, qui effectue une visite officielle en Tunisie du 3 au 5 juillet 2024, accompagné d’une délégation conduite par le directeur du bureau de l’OIT pour les pays du Maghreb.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération et de partenariat entre le ministère et l’OIT et les moyens de les développer davantage dans les domaines d’action commune, notamment le programme d’appui au travail décent.

Le ministre a souligné l’importance d’un dialogue social plus équilibré et plus responsable afin de parvenir à un travail décent et durable, saluant le rôle de l’OIT à cet égard.

Il a souligné la nécessité d’investir dans la protection sociale, de renforcer les droits fondamentaux des travailleurs, de fournir des conditions de travail décentes et d’élaborer des politiques publiques intégrées fondées sur l’approche de l’autonomisation économique des groupes vulnérables et de la mise en place des conditions d’une transition juste.

Il a expliqué que les profondes transformations économiques et technologiques posent des défis à l’avenir du travail dans le monde, ce qui nécessite de redoubler d’efforts pour investir dans le travail décent et les institutions du travail.

Pour sa part, Gilbert Hongbou a exprimé la volonté de l’OIT de renforcer davantage la coopération et le partenariat en renforçant les programmes liés à la promotion de la protection sociale, du travail décent, des relations professionnelles et du dialogue social, ainsi qu’en accompagnant la Tunisie dans la mise en œuvre de toutes les réformes pertinentes.