Le niveau des billets et monnaies en circulation a continué sa tendance haussière observée depuis plusieurs années en enregistrant une augmentation annuelle de 10,7%, pour s’établir à 20,842 MD en 2023, contre 18,825 MD en 2022, avec une part des billets de 97,6%.

Il convient de souligner que le taux annuel d’accroissement de la circulation fiduciaire est passé, d’une année à une autre, de 9,2%, pour la période entre fin 2021 et fin 2022, à 10,7% pour la période entre fin 2022 et fin 2023, selon le rapport de la Banque Centrale de Tunisie « Etats financiers de l’exercice 2023 et rapport des commissions aux comptes », rendu public, mercredi 3 juillet 2024.

D’après les données de la BCT, les billets de 20 dinars sont les plus utilisés à l’échelle nationale (12,3 milliards de dinars), suivis des billets de 50 dinars (3,9MD), ceux de 10 dinars (3,8MD) et des billets de 5 dinars (72,1 millions de dinars).

Pour ce qui est de la monnaie, la pièce de 1 dinar est la plus utilisée par les Tunisiens (164 millions de dinars), à la fin de l’année 2023. On trouve, ensuite, la pièce de 5 dinars pour une valeur globale de 139,7 millions de dinars, de 500 millimes (61,7 millions de dinars) et de 2 dinars (58,7 millions de dinars).

Les autres pièces (500, 200, 100, 50 et 20 millimes) sont utilisées, aussi, couramment en Tunisie.

En ce qui concerne les petites pièces de 1, 2 et 5 millimes, la BCT affirme qu’elles sont toujours en circulation.

Ce rapport de 51 pages a été remis, le 28 juin 2024, par le Gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, au président de la République, Kaïs Saïed.