Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a inauguré mercredi au centre informatique du ministère, le nouveau centre de cloud computing pour le secteur de la santé qui permettra le stockage et l’archivage en toute sécurité des données de santé.

Sselon un communiqué du ministère de la santé, ce centre permettra d’améliorer le traitement des données numériques de santé notamment pour les vaccinations et le système d’information hospitalier et de santé.

L’inauguration du nouveau centre de données s’est déroulée en présence du ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Naji, de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga, du représentant de l’UNICEF en Tunisie, Michel LePechoux et du chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, Paul Leonard.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre de la Santé a souligné que le centre de données cloud computing renforcera l’infrastructure numérique et contribuera à accélérer l’achèvement de la numérisation du secteur de la santé, l’un des principaux piliers de la politique nationale de santé 2035.

Il a salué la coopération et la coordination entre les structures des ministères de la santé et des technologies de la communication dans le domaine de la numérisation, du développement des services fournis aux citoyens et du renforcement de la gouvernance dans le secteur de la santé.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Santé, la Banque allemande de développement (KfW) et l’UNICEF.