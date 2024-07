Les différentes sections de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage sont ouvertes aux troupes théâtrales arabes, africaines et du monde entier.

Lancé depuis le 28 juin dernier, l’appel à candidatures pour participer à cette nouvelle édition se poursuit jusqu’au 31 juillet courant, a annoncé l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.

Les détails sur les conditions et modalités de participation à la 25ème édition des JTC, programmée du 23 au 30 novembre 2024, sont disponibles sur la page Facebook du festival : httpss://www.facebook.com/JTCTunisie

Les JTC est un festival d’envergure arabe et africaine dédié au théâtre arabe et africain ainsi que dans le reste du monde. La compétition officielle et la section parallèle sont exclusivement destinées aux structures théâtrales professionnelles tunisiennes, issus du monde arabe et de tout le Continent africain.

Le festival propose également une section pour «Les expressions théâtrales de l’immigration» s’adressant aux dramaturges tunisiens, arabes et africains de la diaspora. «Le théâtre du monde» est une section dédiée aux spectacles de théâtre et aux performances artistiques professionnelles non arabes et africaines.

Le ministère des Affaires culturelles avait annoncé, fin mai dernier, la date de la prochaine édition des JTC prévue du 23 au 30 novembre 2024. Le festival se tiendra ainsi dix jours à l’avance de la date de l’édition précédente ayant eu lieu du 2 au 10 décembre 2023 sous la direction artistique de Moez M’rabet qui est en même temps le directeur général du Théâtre national Tunisien (TNT).

L’édition précédente a été organisée par le TNT sachant que depuis leur création en 1983 jusqu’en 2009, les JTC ont longtemps été organisées par le TNT. De 2011 à 2022, l’organisation du festival avait été confiée à une instance indépendante.

Les missions du TNT sont inscrites dans la loi de finances, datant du 30 décembre 1983. Contribuer à l’activité culturelle théâtrale en matière de production, de publication et de distribution, et œuvrer au rayonnement de la production théâtrale nationale, sur les plans local et international sont parmi les principales prérogatives de cette institution relevant du ministère des Affaires culturelles.