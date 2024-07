Le Complexe des Jeunes de la Manouba, a accueilli, mardi, les activités de l’académie d’été de Robotique et d’Intelligence Artificielle, organisées par la Direction Générale de la Jeunesse au Ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de quatre sessions auxquelles prendront part 168 jeunes des différentes régions du pays.

Lassad Hakiri, coordinateur de l’académie, a déclaré, mardi, à l’agence TAP, que la manifestation se poursuivra jusqu’au 24 juillet, avec en moyenne 42 jeunes pour chaque session parmi les adhérents des clubs de robotique des différentes maisons de jeunesse du pays.

L’académie, qui a été inaugurée lundi, est organisée en coopération avec le Club Discovery, la Cité des Sciences, la Fédération Tunisienne des Jeux Electroniques, la Fondation du Pôle Technologique Tunisien pour les Technopôles Intelligents et le Club de Robotique de l’Institut Supérieure des Arts Multimédia de la Manouba.

Au programme de mardi figurait un colloque scientifique intitulé “Les jeunes de l’Intelligence Artificielle et de la Robotique, perspectives et défis”, ainsi que de nombreux ateliers en robotique, mécanique et logiciel, outre des visites au palais beylical de Ksar Saïd, au musée militaire de la Manouba, à Ras Jebal, à la Médina de Bizerte, à la Cité des sciences et au Pôle technologique d’El Ghazela.

L’Académie Nationale s’inscrit dans le cadre du développement et du renforcement des capacités des jeunes actifs dans les clubs de robotique et d’intelligence artificielle des institutions de jeunesse afin de leur permettre d’évoluer et de développer leurs compétences dans ces domaines.