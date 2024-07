Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Lotfi Dhiab a appelé, au cours d’une séance de travail consacrée au suivi des projets de coopération entre le ministère et l’agence française de développement (AFD), à la nécessité d’activer les mesures exceptionnelles afin d’accélérer la réalisation des projets communs en suspens, notamment ceux destinés aux jeunes, l’emploi et la formation professionnelle, selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère de l’emploi.

Au cours d’un entretien avec une délégation de l’AFD conduite par le chef du projet de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de l’emploi en Afrique du Nord, Quentin Lebegue, le ministre de l’emploi a passé en revue l’avancement des programmes et des projets réalisés dans le cadre de la coopération entre les deux parties et les difficultés qui entravent leur exécution, en particulier le projet “Jeunesse et l’employabilité” et les programmes d’appui à la formation, à l’insertion professionnelle et le programme de la nouvelle chance.

A cette occasion, Dhiab a salué le niveau de la coopération bilatérale entre les deux parties, recommandant la nécessité d’honorer les engagements liés au calendrier d’exécution de toutes les composantes de ces programmes.

De son coté, Quentin Lebegue a affirmé que l’AFD accorde une importance majeure au dossier de la formation professionnelle, de l’emploi et du leadership entrepreneurial.