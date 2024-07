Des entreprises Italiennes spécialisées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics se sont engagées à fournir aux jeunes tunisiens 2.000 opportunités d’emploi sur une période de 3 ans et ce, en vertu d’une convention cadre de coopération qui a été signée, mardi à Tunis entre l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) , l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) l’association Italienne de bâtiment et des travaux publics et l’association Italienne Elis.

Le chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jemali a indiqué dans une déclaration aux médias, au cours de la cérémonie de signature de cette convention, que 400 jeunes tunisiens spécialisés dans les secteur du bâtiment et des travaux publics seront recrutés au cours de cette année, 800 jeunes au cours de l’année 2025 et 800 jeunes au cours de l’année 2026.

Un appel d’offres sera lancé au cours des prochaines semaines pour le recrutement des jeunes souhaitant travailler dans les entreprises Italiennes a-t-il précisé, ajoutant que les candidats doivent être âgés entre 18 et 34 ans et inscrits dans un bureau d’emploi.

Il a souligné que ces jeunes bénéficieront durant 3 mois d’une formation complémentaire en matière de langue et civilisation Italienne, de sécurité professionnelle et des législations de travail Italiennes et bénéficieront d’une prime mensuelle d’une valeur de 340d durant toute la période de formation.

Jemali a affirmé que les entreprises prendront en charge les frais d’analyses médicales, de voyage, d’hébergement et d’accompagnement des jeunes.

De son côté, le président de l’association Italienne de bâtiment et des travaux publics a souligné que le recrutement de 2000 jeunes tunisiens dans les entreprises Italienne de manière légale et étudiée constitue une occasion idoine, qui garantit aux jeunes une opportunité d’emploi et un avenir professionnel stable, notant que les entreprise Italiennes bénéficieront également du savoir faire tunisien pour promouvoir leurs activités.

La cérémonie de signature de cette convention- cadre, qui a été présidée par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie Alessandro Prunas, du représentant de l’Union Européenne et du chef de la mission de l’organisation internationale pour les migrations en Tunisie Azouz Samri.