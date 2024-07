Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a préparé une série de propositions qui seront soumises au ministère des finances pour les inscrire dans le projet de loi de finances pour l’année 2025.

Selon un communiqué du ministère, ces propositions comprennent notamment le renforcement du financement des sociétés communautaires, la promotion des catégories vulnérables et le développement des interventions de l’Etat dans le domaine de la formation continue, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises économiques.

Lors d’une séance de travail tenue lundi pour discuter de ces propositions, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, et le secrétaire d’État chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, ont souligné l’importance de renforcer les services offerts par le ministère aux chercheurs d’emploi, aux demandeurs de formation et aux entrepreneurs.