Le suivi de l’avancement des projets de coopération internationale et la mise en œuvre du système “Idema” ont été au centre de la séance de travail tenue hier lundi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Selon un communiqué du ministère, les principaux projets de coopération internationale dans le cadre du système “Idema”, qui comprend 26 projets actifs, ont été présentés à cette occasion.

Les principales difficultés rencontrées par ce système ont également été abordées, et des propositions pour résoudre ces problématiques et développer le système ont été discutées.

D’après le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, le ministère œuvre à garantir une bonne gouvernance des programmes et des projets réalisés dans le cadre de la coopération internationale, afin de cibler les interventions et assurer l’efficacité.

Il a indiqué à cet égard que le ministère a mis en place le système d’information “Idema” visant à fournir un tableau de bord pour les projets de coopération internationale et à préparer la mise en place d’un bureau de gestion, de suivi et d’évaluation des projets.

A la fin de la séance de travail, il a été convenu d’élaborer un plan d’action pour lancer l’unité de suivi des projets (PMO) et d’activer le système “Idema”, ainsi que de mettre à jour et inventorier tous les projets de coopération internationale selon les domaines d’intervention du ministère.