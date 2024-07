L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et le Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) ont scellé un partenariat visant à favoriser la création d’un conseil d’affaire conjoint.

Cette convention a été signée en marge du Forum économique tuniso-burkinabè tenu dans le cadre de la huitième session de la commission mixte tuniso-burkinabè qui s’est tenue, le 1er juillet 2024, à Ouagadougou (Burkina Faso).

Présidé par le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar et le ministre burkinabè du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, le forum a été marqué par la participation de l’UTICA, du CNPB et des hommes d’affaires représentant les deux pays.

Le président de l’UTICA, Samir Majoul a fait remarquer que la coopération entre la Tunisie et le Burkina Faso reste en deçà des attentes, soulignant la nécessité de booster les mécanismes de collaboration notamment dans les domaines prioritaires à savoir la recherche scientifique, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, la santé et l’infrastructure.

Il a fait savoir dans ce cadre que la convention en question porte entre autres sur le développement de la coopération, l’intensification des rencontres et d’échanges des informations et des expertises entre les deux pays.

Elle prévoit aussi à la mise en place d’un partenariat stratégique visant à favoriser l’adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a-t-il ajouté.

Il a rappelé par ailleurs que la Tunisie a attiré près de 3750 étrangères dont plus de 75% sont totalement exportatrices.