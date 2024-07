Les travaux du forum économique tuniso-burkinabé se sont ouverts , lundi, à Ouagadougou, en présence du ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et du ministre burkinabè du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Poda.

Une délégation composée d’une dizaine d’homme d’affaires tunisiens conduite par le président de l’UTICA, Samir Majoul participe à ce forum qui réunit près de 90 acteurs économiques burkinabés, indique un communiqué publié par le ministère des Affaires Etrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger

A cette occasion, Ammar a souligné que ce forum entend explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines vitaux tels que l’énergie, les technologies de communication et le tourisme et de tirer profit des avantages offerts par l’adhésion des deux pays à l’accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Et d’ajouter que l’objectif étant aussi « d’apporter une nouvelle dynamique au processus de coopération visant à établir un partenariat gagnant-gagnant ».

Le ministre a, dans ce contexte, affirmé l’attachement du gouvernement tunisien à booster les échanges commerciaux entre les deux pays et à créer un climat propice aux investissements en facilitant les démarches administratives. Il a, d’autre part, appelé les hommes d’affaires des deux pays à profiter de cette occasion pour établir des partenariats solides et investir dans des projets innovants qui puissent contribuer à la prospérité des deux pays.

Lors de ce forum qui été marqué par la participation d’acteurs économiques tunisiens représentant différents secteurs comme les TIC, l’industrie et le tourisme, un accord de coopération a été signé entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et le patronat burkinabè. Des rencontres bilatérales (B2B) ont été également organisées entre les acteurs économiques des deux pays.

Par ailleurs, Ammar a affirmé, lors d’un entretien lundi, avec son homologue burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré que la Tunisie souhaite établir un partenariat d’égal à égal et bénéfique avec le Burkina Faso.

Il a fait remarquer que la Tunisie respecte les décisions souveraines du Burkina Faso et réitéré son engagement à poursuivre son soutien au Burkina Faso dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la santé, des technologies de la communication et des travaux publics, d’après la même source.

Pour sa part, le ministre burkinabé des Affaires Etrangères a relevé que son pays aspire à tirer profit davantage de l’expertise tunisienne dans les domaines vitaux et stratégiques qui contribueront à l’édification d’un avenir prometteur pour les deux parties.