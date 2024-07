Les chaleurs extrêmes font déjà grimper les prix des denrées alimentaires et la situation pourrait empirer pour provoquer un phénomène appelé “thermoflation” ou “heatflation”, en anglais.

Selon une étude récente publiée dans la revue “Communications Earth & Environment” et d’autres études sur le changement climatique, les prix des denrées alimentaires dans le monde entier, tels que l’huile d’olive, le chocolat et le café,

pourraient grimper d 3 points de pourcentage par an en un peu plus d’une décennie et d’environ 2 points de pourcentage en Amérique du Nord à cause du changement climatique et de la hausse des températures.

En ce qui concerne l’inflation générale, les conditions météorologiques extrêmes pourraient entraîner une augmentation de 0,3 à 1,2 point de pourcentage par an, en fonction de la quantité d’émissions de carbone que les pays rejettent dans l’atmosphère.

Généralement, les chercheurs affirment qu’au Moyen-Orient et dans d’autres régions plus chaudes, les coûts seront encore plus élevés, et les impacts négatifs seront bien plus importants.

Pour 2022-23, 2,44 millions de tonnes métriques d’huile d’olive ont été produites dans le monde. Ce chiffre a diminué à environ 2 millions de tonnes métriques pour 2023-24 – environ 23% en dessous de la moyenne quadriennale, selon Foodinstitute.com.

Le marché mondial de l’huile d’olive est évalué à 14,64 milliards de dollars et devrait atteindre 20,9 milliards de dollars d’ici 2032.