L’Institut français de Tunisie (IFT) vient de lancer la deuxième session de son programme d’aide à la publication (PAP) au titre de l’année 2024. Le «Programme d’aide à la publication» Abdelwahab Meddeb vise à favoriser des projets éditoriaux innovants tant dans leur contenu que dans leur forme notamment en matière de littérature contemporaine, de littérature jeunesse et/ou de bande dessinée ayant l’ambition de s’adresser à un large public.

Une attention particulière sera accordée aux projets de traduction du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français. La priorité sera donnée notamment aux œuvres de fiction contemporaine, de littérature jeunesse, aux romans graphiques, aux beaux livres (certains thèmes seront privilégiés comme la valorisation du patrimoine matériel et immatériel…), aux œuvres de littérature contemporaine traduites de l’arabe vers le français et du français vers l’arabe ainsi qu’aux œuvres de sciences humaines et sociales, d’histoire et de géopolitique.

Sont éligibles notamment tous types d’ouvrage (excepté les manuels scolaires, les ouvrages techniques, les guides ou les livres pratiques). La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 août 2024. La proclamation des résultats est prévue le 27 septembre 2024 après examen des dossiers.

Les “Programmes d’aide à la publication” (PAP) soutiennent le travail des éditeurs locaux désireux d’inclure dans leur catalogue, soit en version traduite soit en version originale des textes d’auteurs de langue française, initialement publiés en France à compte d’éditeur. Depuis 30 ans, ces programmes ont permis de contribuer à la traduction et à la publication de plus de 15 000 titres d’autrices et d’auteurs francophones dans 75 pays.