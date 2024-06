Le premier tour des élections législatives françaises se déroule ce week-end, les 29 et 30 juin 2024. Le 29 juin, les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Polynésie française ainsi que ceux votant dans les ambassades et consulats situés en Amérique et dans les Caraïbes ont été appelés aux urnes. Ce dimanche 30 juin, c’est au tour des électeurs de l’Hexagone, de La Réunion, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et des ambassades et consulats hors Amérique et Caraïbes de voter.

À midi, le taux de participation national s’élève à 25,90 %, contre 18,43 % à la même heure en 2022.

