Le Centre national de la céramique d’art (CNCA) communément connu par le Centre Sidi Kacem Jélizi, organise son exposition annuelle 2024, du 29 juin au 13 juillet prochain.

Devenu une tradition, ce rendez-vous dont le vernissage a eu lieu hier en présence du ministre des affaires culturelles par intérim Moncef Boukthir, donne à découvrir plus de 500 céramiques de toutes formes et dans des formats divers, signées par les apprenants du Centre, exceptionnellement cette année issus des deux promotions 2022-2023 et 2023-2024.

L’exposition est un événement au cours duquel est présentée la production d’une année académique de travail, de formation et de recherche dans l’univers de l’alchimie où s’affiche la magie des couleurs et de la peinture et où sont visibles la manipulation, le modelage le façonnage et la transformation de l’argile dans diverses formes et des motifs variés faisant naître des créations uniques et singulières (figurines, sculptures, .

Inauguré en 1992, le CNCA est niché au mausolée Sidi Kacem Jélizi, un Saint tunisien d’origine andalouse surnommé «Jellizi» en référence à son métier de fabricant de “zliz” (carreaux de céramique) qu’il exerçait avec une habileté rare. Devenu un lieu où s’associent la création artistique et le savoir-faire artisanal, le Centre qui dispense des cours de formation, ouverts à tous, dispose d’un musée où est exposée une collection de céramiques et de faïences d’hier et d’aujourd’hui.