Une réunion de travail s’est tenue hier vendredi à Tunis entre l’observatoire national de la migration (ONM) et l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) consacrée à l’examen des perspectives de coopération et d’échange d’expériences en matière de migration.

A cette occasion, la représentante de l’OFII Helene Hamouda a présenté le projet de coopération internationale intitulé ” vers une approche globale de la gouvernance des migrations de travail et de la mobilité de la main d’oeuvre en Afrique du nord (THAMM-OFII2) qui a été lancé en janvier 2022 et se poursuivra jusqu’au mois de décembre 2025, avec un financement du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union Européenne.

Selon un communiqué publié par l’ONM, ce projet a pour objectif d’aider les autorités tunisiennes à promouvoir ou mettre en place les mécanismes appropriés afin d’encourager le retour et la réinstallation.

A noter que cette réunion, qui a été présidée par la directrice générale de l’ONM, s’est déroulée en présence des représentants de l’OFII2 et des cadres de l’observatoire.