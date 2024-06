Les Ministres du Commerce et du Tourisme ont effectué samedi une visite d’inspection et de suivi au marché de l’artisanat dans la ville de Hammamet, à l’occasion du lancement de la campagne nationale pour le contrôle des circuits de distribution et la promotion des produits artisanaux.

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rajeb Guezzeh, a mis en relief l’importance de cette visite effectuée avec le ministre du Tourisme, afin de surveiller et contrôler les circuits touristiques ainsi que de commerce notamment les marchés de l’artisanat. Le but, a-t-elle dit est d’encourager la promotion des produits artisanaux tunisiens auprès des visiteurs, parmi les tunisiens et les touristes étrangers.

Elle a souligné que le travail réalisé, en collaboration avec le Ministère du Tourisme, a été initié depuis le mois de Février, en commençant par le recensement des espaces où sont exposés les produits artisanaux tunisiens. Cela a abouti à l’identification des circuits qui seraient contrôlés en permanence dans tous les gouvernorats touristiques, a-t-elle noté.

Pour sa part, Le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed El Moez Belhassine a, déclaré que la visite a été effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du plan conjoint avec plusieurs ministères, en particulier le Ministère du Commerce, qui a lancé des préparatifs depuis le début de l’année surtout au niveau du contrôle des circuits de distribution des produits artisanaux.

L’objectif principal de ce plan est de protéger le produit artisanal du pays et préserver ainsi l’identité tunisienne, a notamment ajouté le ministre.