La 40ème édition de la Foire internationale de Gabès (du 28 juin au 14 juillet), a démarré, vendredi soir, sous la supervision de Ghaleb Gallali, chargé de la gestion des affaires courantes du gouvernorat de Gabès.

Les près de 400 exposants venus de différentes régions du pays et de l’étranger, dont notamment, d’Algérie et de la Syrie,

proposent des produits des industries manufacturières, agroalimentaires, de prêt-à- porter, de cuir et de la chaussure ainsi que des produits de l’ameublement, de la décoration, des équipements informatiques, de la pâtisserie et de services.

A cet effet, le tourisme et l’artisanat occupent une place importante dans cette session, puisqu’un nombre important d’exposants prennent part à cette exposition, répartis sur de nombreux domaines, notamment les agences de voyages, l’hôtellerie, en plus de nombreuses spécialités artisanales de l’intérieur et de l’extérieur du gouvernorat de Gabès.

D’autre part, la direction de la Foire de Gabès a maintenu lors de cette session le coté divertissant et d’animation de cette manifestation commerciale majeure et a programmé de nombreuses rubriques artistiques et jeux à l’intention des visiteurs de cette exposition.