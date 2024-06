“Ici, en Afrique, nous n’investissons pas assez fort, nous n’investissons pas avec suffisamment de confiance et d’ambition et de conscience des enjeux et des opportunités qui existent en Afrique. Mais dans ce continent, il n’y a pas de fatalité de sous développement. Nous l’avons expérimenté de manière claire au Maroc” a déclaré Ryad Mezzour, ministre marocain de l’Industrie et du commerce lors de la séance d’ouverture de la 7ème édition du FIAD qui se tient à Casablanca au Maroc du 26 au 28 juin 2024.

Ryad Mezzour rappelle, dans son intervention, les avancées impressionnantes de l’industrie marocaine depuis 15 ans, et en prime dans l’automobile et le phosphate. Il appelle l’Afrique à avoir plus confiance en elle, en son potentiel et en ses capacités. « On nous dit qu’on ne transforme pas suffisamment nos ressources naturelles, au Maroc-pays africain, 85 % de nos exportations sont issus de produits transformés, on nous dit vos ressources minières ne sont pas bien exploitées, 90% de notre chiffre d’affaires issus des matériaux de phosphate sont des produits transformés et contribuent à garantir la sécurité alimentaire mondiale”.

Dans son intervention, Mezzour a pointé du doigt les préjugés et les idées préconçues véhiculées à l’international sur les pays africains, les réduisant à des entités incapables de gérer leurs richesses, de produire, d’innover, de transformer et de mettre en avant le potentiel de leurs ressources humaines.

“On nous dit vous n’êtes pas suffisamment bons, vous êtes nuls, vous avez des capacités en termes d’éducation et en termes de productivité proches de zéro. Et bien dans certains secteurs où nous n’existions pas il y a encore 15 ans, la meilleure productivité mondiale se trouve au Maroc. On nous dit vous n’avez pas suffisamment de cerveaux pour concevoir des solutions dans le monde, des 1500 cerveaux qui devaient œuvrer à concevoir lesdites solutions, nous sommes aujourd’hui à 4.000 dans le secteur automobile qui travaillent sur toute la chaîne de valeurs. Il n’y a pas de fatalité au sous développement”.

L’Afrique est capable de tout a tonné Mezzour qui revient sur l’image que l’on veut véhiculer des pays africains : corruption, pots de vins, réglementations compliquées, climat d’affaires délétère, au Maroc, précise le ministre 50% des investisseurs dans l’industrie au cours des 15 dernières années figurent dans le top des 500 leaders à l’échelle mondiale.

Le Maroc a créé des ilots destinés aux investisseurs où les prestations sont de haut niveau, a mis en place des politiques pour l’amélioration du climat des affaires et a investit dans la logistique, les infrastructures de transport et en prime dans un port en eaux profondes, aujourd’hui premier en Afrique et 4ème dans le monde affirme Ryad Mezzour qui termine en disant : “L’Afrique n’est pas condamnée à regarder le train passer et sa jeunesse dépérir dans les mers. Au Maroc, la jeunesse a prouvé ses capacités”.

A.B.A