La présidente de l’Agence d’Investissement régionale du COMESA (AIRC), Hiba Salama a souligné que l’investissement en Afrique est dominé par des investisseurs en dehors du continent africain, précisant que l’investissement extérieur direct est orienté vers un groupe limité des Etats, qui sont seulement au nombre de 10 pays.

Intervenant, lors du Forum du COMESA sur l’investissement, (CIF 2024), organisé jeudi à Tunis, Salama a mis l’accent sur le potentiel énorme du continent africain qui est sous-exploité, précisant que les jeunes africains sont ambitieux.

En outre, l’Afrique dispose d’une forte main d’œuvre et plus d’opportunité d’emplois dans le secteur privé, a-t-elle dit.

Elle a appelé les investisseurs et les sociétés à surmonter les difficultés, et à saisir les opportunités, ainsi qu’à étendre les affaires à travers le continent africain.

De son côté, le Secrétaire général adjoint du Marché commun de l’Afrique orientale et australe, (COMESA) l’Ambassadeur Mohamed Kadah a indiqué que ce forum s’inscrit dans le cadre de l’exécution de l’un des principaux objectifs de l’organisation, à savoir le renforcement de la complémentarité régionale entre les Etats membres et de l’investissement dans le continent africain et dans la région du COMESA.

Il a notamment relevé qu’en dépit d’une baisse de 30% du nombre des projets, depuis 2019, l’investissement en Afrique a enregistré une augmentation en 2022 par rapport à 2019.

Il a encore souligné que le COMESA œuvre à créer un environnement d’affaires favorable et compétitif et à augmenter les flux d’investissement internationaux et locaux.