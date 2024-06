Plus de vingt exposants venus de plusieurs régions de la République participent à la foire aux fleurs organisée à la ville d’Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous).

Cette manifestation se tient au Parc “Fontaine” à l’avenue Habib Bourguiba jusqu’au 30 juin prochain, a indiqué à l’Agence TAP la chargée de la gestion des affaires à la municipalité d’Ezzahra, Amel Manai.

Elle fait revivre une tradition annuelle qui a toujours été organisée à Ezzahra au début de chaque été, où les espaces d’exposition représentent une opportunité pour les habitants de la région et des villes voisines de banlieue-sud de voir et d’acquérir divers types de fleurs et plantes ornementales et en apprendre davantage sur les méthodes de fertilisation des arbustes et d’entretien des jardins.

La foire comprend une panoplie de plantes ornementales, fleurs de jardin, arbres, engrais fertilisants du sol, articles ornementaux, huiles et épices extraites de plantes ainsi que des produits forestiers et de distillation de roses, d’après la même source.