La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) était le partenaire officiel de la 4ème édition de l’évènement international “UAE Président Cup”, qui s’est déroulée à l’Hippodrome de Ksar Saïd à Tunis, organisée par la Société des Courses de Tunis.

Cette participation était une évidence, symbolisant l’alliance étroite entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis.

En tant qu’institution financière engagée. La BTE cherche continuellement à promouvoir les valeurs de coopération internationale et à soutenir les évènements majeurs qui renforcent les liens entre les nations. Cet évènement prestigieux a réuni des passionnés de chevaux et des représentants de diverses nations pour célébrer le patrimoine équestre et renforcer les liens culturels et économiques.

“Nous sommes honorés de participer à cet évènement prestigieux. Nous nous engageons à soutenir les initiatives qui renforcent les liens culturels et économiques entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis.

Le cheval est un symbole puissant de notre héritage commun et de notre désir mutuel de prospérité et de coopération,” a déclaré Madame Feriel Chabrak, directrice générale de la BTE.

La BTE exprime sa gratitude envers la Société des Courses de Tunis pour cette opportunité précieuse de contribuer à un évènement aussi prestigieux.

En tant que partenaire officiel, la BTE s’engage à soutenir le développement continu du secteur équestre en Tunisie et à promouvoir les valeurs d’excellence, d’innovation et de coopération internationale. Cet évènement a non seulement célébré l’excellence équestre mais a également permis de créer des opportunités de collaboration et d’échange entre les participants.