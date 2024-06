L’utilisation des méthodes modernes de contraception en hausse

Selon l’enquête par Grappe à indicateurs multiples (MICS) Tunisie de 2023, l’utilisation des méthodes modernes de contraception a enregistré une hausse en 2023 atteignant un taux de 69% contre 62,8% en 2018.

Le taux le plus élevé d’utilisation des méthodes modernes de contraception a été enregistré chez la tranche d’âge 35-39 ans (72%) suivi par les 40-44 ans (71,5%).

Les taux les plus élevés ont été enregistrés dans le Nord-Ouest (74,5%) et le Grand Tunis (74,4%) et les plus faibles dans le Sud-Est (58,2%).

Les méthodes contraceptives sont surtout utilisées pour la limitation des naissances (46%) que pour l’espacement (8%).

Les méthodes utilisées sont dominées par le dispositif intra-utérin (DIU) (21,9%) suivi par la Pilule (20,4%). 5,6% utilisent des méthodes de contraception traditionnelles.

Les besoins non satisfaits en contraception étaient de 16,1% des femmes avec une réduction de plus de 3 points de pourcentage par rapport à 2018 (19,9%).

La proportion des besoins non satisfaits la plus élevée a été enregistrée dans la région du Sud-Est (23,4%). 45,9% des femmes mariées n’utilisent aucune méthode contraceptive contre 49,3% en 2018.

Les taux les plus élevés de la non utilisation ont été observés chez les femmes de la région du Sud-Est (53,3%) et du Centre-Ouest (51,5%).

La négligence du diabète et de l’hypertension affecte le système rénal

Le spécialiste des maladies rénales, Aziz El Matri, a souligné l’importance de suivre et de traiter le diabète et l’hypertension mettant en garde contre la négligence de ces pathologies qui peut entrainer des troubles graves au niveau des reins.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le spécialiste a signalé que de nombreux Tunisiens souffrent de diabète et d’hypertension sans le savoir, en raison du manque de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce pour prévenir les complications.

Il a également attiré l’attention sur le fait que de nombreux patients atteints de diabète et d’hypertension se contentent de suivre certains régimes alimentaires, pensant que cela suffit et que les complications ne sont pas très graves.

La myopie devenue une épidémie en Tunisie

“La myopie est devenue une véritable épidémie en Tunisie à cause de l’utilisation excessive des écrans des appareils intelligents”, a souligné la spécialiste en ophtalmologie, Leila Tritar El Matri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, elle a fait savoir que l’utilisation excessive des écrans des smartphones ou tablettes, en particulier la nuit et sans un éclairage adéquat, entraîne une myopie sévère et provoque la sécheresse et des inflammations oculaires.

La spécialiste a conseillé de donner aux yeux une pause de 20 secondes après chaque 20 minutes d’utilisation des écrans des appareils intelligents, soulignant qu’il est préférable de ne pas les utiliser pendant plus de 3 heures. Le cas échéant, il faut accorder aux yeux une pause d’au moins 30 minutes.

Elle a particulièrement recommandé aux enfants de limiter autant que possible l’utilisation des écrans et de pratiquer des activités en plein air soulignant que les paysages en pleine nature aide fortement les yeux à se reposer.

D’après la même source, de nombreuses études ont montré que 90 % de la population de Singapour souffre de myopie en raison de la forte dépendance aux technologies modernes dans l’éducation. En revanche, en Norvège, où la durée des études ne dépasse pas 3 heures par jour et où la majorité des cours sont dispensés en plein air, le taux de myopie ne dépasse pas les 30 %.

Nouveau test sanguin permettant de prédire le risque de récidive plusieurs années avant

Selon un essai effectué par les chercheurs de l’Institute of Cancer Research (ICR) à Londres, un nouveau test sanguin pourrait prédire le risque de récidive du cancer du sein jusqu’à trois ans avant que des tumeurs ne soient visibles sur les scanners.

Ce nouveau test sanguin détecte de minuscules quantités d’ADN cancéreux dans le sang. Il serait suffisamment sensible pour prédire le risque de réapparition du cancer des mois, voire des années avant l’apparition des symptômes habituels.

Les chercheurs ont analysé le sang de 78 patientes atteintes de différents types de cancer du sein. Le nouveau test a correctement signalé un risque élevé de récidive chez les 11 patientes qui ont rechuté pendant l’essai de cinq ans.

Les 60 femmes chez qui le test n’a pas trouvé de molécules cancéreuses n’ont pas rechuté, ce qui signifie qu’il n’y avait également aucun faux négatif.

Trois autres patientes ont eu des cellules cancéreuses détectées une fois, mais des tests supplémentaires ont montré qu’elles avaient disparues. L’ICR n’a pas fourni de données complètes pour les quatre autres patientes restantes.

Un superordinateur chinois aide à lutter contre les complications du diabète

Des scientifiques chinois, s’appuyant sur l’un des superordinateurs les plus rapides du monde, ont identifié une stratégie thérapeutique prometteuse pour traiter les complications du diabète.

Selon le site XINHUA net, Le superordinateur Tianhe-2, situé dans la province chinoise du Guangdong (sud), se classant au 16e rang des 500 ordinateurs les plus rapides au monde publiés le mois dernier, a été utilisé comme plateforme pour la découverte de médicaments.

Grâce au Virtual Screening on Tianhe-2 (VSTH), une plateforme de criblage à haut débit fonctionnant sur Tianhe-2, l’équipe dirigée par des chercheurs de l’Université Sun Yat-sen a découvert que le 2MBC, une acylcarnitine à chaîne ramifiée, est capable d’accélérer de manière significative la formation de caillots sanguins dans l’organisme.

Le diabète, l’une des maladies chroniques les plus répandues dans le monde, est susceptible de déclencher une cascade de complications, dont la formation de caillots sanguins, qui est l’une des principales causes d’invalidité et de mortalité au sein de la population diabétique.

Une étude révèle le développement de robots hybrides qui pourraient aider à traiter le cancer

Une nouvelle étude de l’Université de Californie a révélé le développement de robots biologiques hybrides pour traiter certains types de cancer, reposant sur des microalgues vertes.

Selon l’étude, le robot est capable d’administrer une chimiothérapie directement aux tumeurs cancéreuses des poumons, grâce à sa capacité à se déplacer de manière indépendante à l’aide d’un « fouet », un appendice en forme de cheveu qui l’aide à naviguer à l’intérieur des organes.

En outre, l’étude a montré que l’utilisation de microrobots hybrides améliorait considérablement les résultats du traitement en réduisant la taille des tumeurs pulmonaires, entraînant une augmentation de la survie jusqu’à 40 %.

Cette technologie innovante constitue une étape importante vers l’amélioration des traitements contre le cancer, en tirant parti des avantages des microalgues pour obtenir des résultats thérapeutiques efficaces et plus précis en ciblant les tumeurs cancéreuses de manière à avoir moins d’impact sur les tissus sains.