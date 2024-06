Dans le cadre de sa participation à la 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision qui se tiendra à la Cité de la Culture Chedly-Klibi à Tunis, du 26 au 29 juin 2024, le Groupement Professionnel de l’Industrie Cinématographique de la CONECT a, dans un communiqué de presse, annoncé le lancement du label « CONECT CINEMA NETWORK », afin de valoriser la participation des entreprises membres du syndicat, dans divers marchés internationaux et expositions dédiés au cinéma et à l’audiovisuel.

La participation du Groupement au festival de l’ASBU, ajoute le communiqué, permettra de tisser des liens avec les participants arabes et étrangers présents au festival, créant ainsi des opportunités d’échanges et des perspectives de partenariat.

Outre le stand du Groupement, six entreprises affiliées à la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) y seront représentées avec leurs propres stands, précise la même source.