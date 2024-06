Alibaba Cloud, leader mondial des technologies de l’information et du cloud computing, franchit une nouvelle étape dans le domaine de l’intelligence artificielle avec le lancement de deux modèles de langage innovants : Qwen-VL et Qwen-VL-Chat. Ces modèles, dotés de capacités d’apprentissage automatique avancées, promettent de transformer notre façon d’interagir avec le monde numérique.

Qwen-VL : Un modèle d’imagerie multimodal puissant

Qwen-VL est un modèle d’imagerie multimodal qui combine les capacités de traitement du langage et de la reconnaissance d’image pour offrir une expérience utilisateur inédite. Basé sur le modèle Qwen-7B d’Alibaba Cloud, Qwen-VL peut comprendre et traiter des images et du texte en anglais et en chinois, ouvrant la voie à une multitude d’applications.

Des fonctionnalités avancées pour une interaction intuitive

Grâce à sa compréhension fine du contenu visuel, Qwen-VL peut générer des descriptions précises d’images, répondre à des questions ouvertes liées à des images et même créer des légendes créatives. Cette capacité ouvre de nouvelles perspectives pour l’accessibilité, notamment en assistant les personnes malvoyantes dans leurs activités quotidiennes, comme les achats en ligne.

Qwen-VL-Chat : Un assistant d’IA conversationnel pour des interactions plus riches

Qwen-VL-Chat va encore plus loin en permettant des interactions conversationnelles complexes avec des images. Ce modèle d’IA, doté de techniques d’alignement sophistiquées, offre un éventail de fonctionnalités créatives, telles que la rédaction de poèmes et d’histoires inspirés d’images, la synthèse du contenu de plusieurs images et la résolution de problèmes mathématiques présentés sous forme d’images.

Démocratiser l’IA pour un avenir meilleur

Dans le cadre de son engagement à démocratiser les technologies d’IA, Alibaba Cloud met à disposition Qwen-VL et Qwen-VL-Chat en open-source via sa communauté ModelScope et la plateforme collaborative Hugging Face. Cette initiative vise à favoriser la recherche et l’innovation dans le domaine de l’IA, en permettant aux universitaires, chercheurs et institutions commerciales du monde entier d’exploiter le potentiel de ces modèles révolutionnaires.

Les modèles Qwen-VL et Qwen-VL-Chat d’Alibaba Cloud représentent une avancée majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’interaction avec le monde numérique et contribuant à l’inclusion des personnes handicapées. En mettant ces modèles à disposition en open-source, Alibaba Cloud confirme son engagement à promouvoir l’innovation et à façonner un avenir meilleur grâce à l’IA.