Des projets inscrits au programme de Réhabilitation et d’Intégration des quartiers d’Habitation sont en cours de réalisation dans les quartiers Ettahrir à Douz et El Mostachfa à Kébili.

Le responsable du suivi des projets à Kébili au sein de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), Nassim Lajnef a indiqué que le premier projet destiné à la cité Ettahrir relevant de la circonscription municipale d’El Kalaâ, porte notamment sur le bitumage de routes sur un distance de 10 km, l’installation de 180 poteaux d’éclairage et l’extension du réseau de distribution d’eau potable, outre l’aménagement d’espaces commerciaux et l’amélioration de logements.

Il a ajouté à l’Agence TAP que les travaux, dont le coût s’élève à 7 millions 517 mille dinars, ont atteint un taux d’avancement de 95%. Le chantier a démarré en octobre 2023.

Le deuxième projet destiné à la cité d’El Mostachfa relevant de la circonscription municipale de Kébili, est réalisé moyennant une enveloppe de 7 millions 350 mille dinars.

Les travaux concernent en particulier l’aménagement de routes sur une distance de 10 km et la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux usées de 3 km, l’installation de 300 poteaux d’éclairage. Ce projet a atteint un taux d’avancement de 25%.