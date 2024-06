Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions tunisiennes ce mercredi après-midi, avec un ciel qui se couvrira partiellement sur le nord et le centre du pays. Le vent soufflera de l’est de manière faible à modérée, se renforçant sur les côtes en fin de journée.

La mer sera peu agitée à agitée dans le nord et moutonneuse à peu agitée sur les côtes est.

Les températures maximales atteindront entre 28 et 32°C dans les régions côtières et sur les hauteurs, entre 33 et 40°C à l’intérieur du pays et pourraient même grimper jusqu’à 42°C dans l’extrême sud.

En résumé, une journée ensoleillée et chaude est attendue sur l’ensemble du pays, avec un vent de l’est se renforçant en fin de journée et des températures élevées, en particulier dans le sud.