La prestigieuse conférence CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition), un événement mondial de premier plan dans le domaine de la vision par ordinateur, vient d’avoir lieu à Seattle (Etats-Unis), du 17 au 21 juin 2024. Cette année, OPPO a eu un impact mondial significatif : plusieurs de ses derniers produits de recherche ont été sélectionnés pour être présentés à cette conférence, englobant une gamme de sujets liés à l’IA. De plus, le téléphone IA phare d’OPPO, le Find X7 Ultra et le tout nouveau OPPO Reno12 ont été exposés avec leurs nombreuses fonctionnalités innovantes de téléphonie IA. Grâce à ces contributions, OPPO continue d’influencer l’avancement mondial et la démocratisation du téléphone IA.

« OPPO s’implique profondément dans le CVPR chaque année, et aujourd’hui, nos réalisations sont particulièrement remarquables », a déclaré Billy Zhang, président du marketing, ventes et services après-vente à l’étranger chez OPPO. « L’IA a toujours été un domaine d’investissement essentiel pour nous, et la tendance croissante des téléphones IA nous permet d’innover une fois de plus dans l’expérience utilisateur. Le CVPR offre à OPPO une excellente plateforme pour discuter et échanger des idées avec des partenaires mondiaux sur nos dernières avancées en matière de vision par ordinateur et d’autres domaines liés à l’IA. Notre implication dans le CVPR souligne également le fort engagement et la détermination d’OPPO dans le domaine des téléphones IA. »

La recherche sur l’IA d’OPPO est en plein essor

Cette année, l’Institut de recherche d’OPPO et diverses équipes de R&D ont obtenu une reconnaissance significative avec 11 articles sélectionnés pour présentation au CVPR. Ces articles couvrent des domaines de recherche clés, notamment la restauration d’images, la génération numérique d’humains, la segmentation vidéo, la capture du mouvement dynamique, la synthèse d’images de scènes dynamiques, la détection d’objets 3D multi-vues et le rendu 3D, mettant en évidence certaines des directions les plus innovantes du téléphone IA.

Dans le domaine de la génération d’humains numériques, OPPO a introduit une approche révolutionnaire avec UltrAvatar, une méthode de création d’humains virtuels 3D pilotables. En utilisant un modèle d’extraction de couleurs diffuses et un modèle de diffusion de textures guidé par l’authenticité, UltrAvatar peut générer des humains virtuels 3D pilotables à partir d’une seule image ou d’une ligne de texte. Ces humains virtuels sont indiscernables des traits humains réels, atteignant un niveau de détail qui capture chaque centimètre de couleur et de texture de peau sur le visage d’une personne, améliorant considérablement le réalisme des interactions virtuelles.

Une autre contribution notable, l’UniVS, présente le premier grand modèle universel de segmentation vidéo du secteur. Ce modèle est particulièrement capable de répondre à divers besoins de segmentation vidéo du monde réel, permettant la segmentation de tous les objets d’une catégorie spécifiée et répondant aux descriptions textuelles pour une segmentation ciblée.

Ces articles sélectionnés représentent non seulement des avancées de pointe en matière d’IA, mais positionnent également OPPO comme un leader propulsant l’industrie mobile dans l’ère de l’IA.

De plus, le défi CVPR 2024 NTIRE RAIM (Restore Any Image Model), organisé conjointement par Y-Lab de l’Institut de recherche d’OPPO et le Visual Computing Laboratory de l’Université polytechnique de Hong Kong, a connu un succès retentissant. Ce défi a encouragé les chercheurs à relever des défis industriels concrets, à développer des méthodes de restauration d’images précises et de haute qualité et à promouvoir l’application de ces technologies dans l’industrie. Le défi NTIRE RAIM a attiré la participation de plus de 200 équipes du monde entier. Et enfin, les recherches de l’équipe MiAlgo sont ressorties gagnantes, décrochant la première place du concours.

À l’avenir, OPPO soutiendra fermement l’écosystème des développeurs d’IA, en favorisant une collaboration étroite entre le monde universitaire et l’industrie pour établir un lien entre les deux.

Le Find X7 Ultra fait ses débuts au CVPR, suscitant l’intérêt pour l’innovation des téléphones IA

Le téléphone IA phare d’OPPO, le Find X7 Ultra, a fait des débuts remarquables, devenant rapidement un point fort de l’événement. De plus, Liang Jie, ingénieur senior en algorithmes d’imagerie au Y-Lab de l’Institut de recherche d’OPPO, a été invité à présenter un rapport sur la technologie d’imagerie d’OPPO lors de la conférence. Les puissantes capacités d’imagerie IA du Find X7 Ultra et les applications génératives IA innovantes d’OPPO ont captivé les communautés IA universitaires et industrielles.

Cette année 2024 marque l’incursion officielle d’OPPO dans l’ère des téléphones IA, avec le Find X7 Ultra qui émerge comme le téléphone IA le plus avancé d’OPPO à ce jour. Il est doté du moteur d’image OPPO HyperTone, le système de photographie informatique le plus sophistiqué actuellement sur le marché. Ce moteur permet à l’OPPO Find X7 Ultra de produire des photos exceptionnelles avec une empreinte informatique minimale, transformant chaque prise de vue en un chef-d’œuvre.

La fonction OPPO AI Eraser, lancée en même temps que le Find X7 Ultra, a montré aux participants du CVPR la capacité d’OPPO à intégrer de manière transparente la technologie IA dans les appareils grand public pour des expériences conviviales. L’OPPO AI Eraser permet aux utilisateurs de supprimer facilement les éléments indésirables d’une image et de générer du contenu de remplacement en un seul clic. Depuis son introduction, cette fonctionnalité a révolutionné l’édition de photos, avec une moyenne de 15 utilisations par jour et par utilisateur, ce qui en fait l’une des fonctionnalités les plus populaires.

OPPO a également présenté plusieurs fonctionnalités exploratoires à travers des démonstrations d’appareils réels au CVPR, soulignant l’orientation future des technologies IA d’OPPO. Parmi celles-ci figurait la démo Style Transfer, qui utilise l’architecture d’apprentissage profond ShaderNN. Cette dernière représente le premier moteur d’inférence prenant en charge la pile graphique complète (OpenGL et Vulkan) pour les applications graphiques et d’imagerie mobiles en temps réel, mettant en valeur les atouts d’OPPO dans le traitement génératif de l’IA graphique sur l’appareil.

Consolider les fondations, promouvoir en permanence la démocratisation du téléphone IA

Au début de l’année, OPPO a stratégiquement établi le Centre d’IA OPPO, orientant les ressources de l’entreprise vers l’amélioration des capacités IA. Cette initiative a non seulement intégré et renforcé les recherches d’OPPO dans divers domaines de l’IA, mais vise également à offrir l’expérience ultime du téléphone IA. Elle a renforcé les bases techniques d’OPPO dans le secteur des téléphones IA et a présenté des résultats de recherche impressionnants lors du CVPR 2024.

Le CVPR de cette année marque également la présence continue d’OPPO aux principales conférences internationales sur l’IA, après sa participation à des événements tels que MWC, Google Cloud Next ’24 et Microsoft Build. OPPO collabore activement avec des partenaires mondiaux pour faire progresser le développement des téléphones IA.

Début juin, OPPO a officiellement annoncé sa stratégie visant à rendre les téléphones IA accessibles à tous, en visant à équiper environ 50 millions de smartphones OPPO de fonctionnalités IA génératives d’ici la fin de l’année, couvrant toutes les gammes de produits de smartphones OPPO. Cette initiative souligne l’engagement à long terme d’OPPO et sa détermination stratégique à améliorer l’intégration de l’IA dans les smartphones.

À l’avenir, les résultats de la recherche innovante d’OPPO, combinés aux technologies avancées de partenaires tels que Google, Microsoft et MediaTek, propulseront davantage la mission d’OPPO de mener un mouvement mondial de démocratisation des téléphones IA.

À propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.