Des nuages passagers traverseront la plupart des régions tunisiennes ce 25 juin, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie. Ces nuages s’intensifieront en cours d’après-midi, particulièrement dans les régions ouest du centre, où quelques pluies faibles et locales sont attendues.

Le vent soufflera du nord sur le nord et le centre du pays, et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes et sur le sud, et faible à modéré dans le reste du pays.

La mer sera agitée à localement très agitée sur les côtes est, et peu agitée dans le nord.

Les températures maximales atteindront entre 24 et 29°C dans les régions côtières et les hauteurs de l’ouest, entre 30 et 36°C dans le reste du pays, et aux alentours de 38°C dans l’extrême sud.

