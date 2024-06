“Plus de 350 étudiants et professionnels participent au camp d’été de l’innovation qui a été organisé par l’université américaine d’Avila en partenariat avec l’Université de Carthage, sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique”, a indiqué lundi le président de l’Université américaine d’Avila Jim Burkee.

Il a ajouté que le camp d’été de l’innovation se tient à partir d’aujourd’hui jusqu’à vendredi prochain à la cité des sciences de Tunis.

Berkee a précisé dans une déclaration à la TAP, en marge d’une conférence de presse, qu’une vingtaine de spécialistes américains et d’universitaires tunisiens seront chargés de la formation des étudiants dans ce camp d’été selon les critères et les modes d’apprentissage adoptés par les universités américaines dans plusieurs filières dont notamment l’innovation, le leadership, l’intelligence artificielle et la promotion du rôle de la femme dans la société.

“Au terme de ce camp d’été qui a été organisé avec l’appui de l’ambassade des états unis en Tunisie et le centre culturel Amideast, les participants obtiendront un diplôme reconnu à l’échelle internationale qui leur permettra d’accroitre les chances d’accès aux universités les plus prestigieuses dans le monde et de bénéficier des opportunités d’emploi à l’étranger” a affirmé le président de l’Université d’Avila.

Il a indiqué qu’un seul étudiant parmi les participants au camp de l’innovation bénéficiera d’une bourse d’étude pour étudier à l’Université d’Avila qui comprend les frais de subsistance, de transport et de logement.

Berkee a souligné que l’université d’Avila avait signé, depuis le mois d’octobre dernier, un accord de partenariat avec l’université de Carthage de Tunis et le ministère de l’enseignement secondaire et de la recherche scientifique pour l’organisation d’un camp d’été de l’innovation en Tunisie, ajoutant qu’une équipe de l’université d’Avila s’est rendue à plusieurs universités tunisiennes publiques et privées dans tous les gouvernorats pour encourager les étudiants à participer à cette session de formation.

Il a précisé que les frais de participation à ce camp d’été s’élèvent à 700 d pour les étudiants appartenant aux universités publiques et à mille dinars pour ceux qui poursuivent leur études supérieurs dans les universités privés, rappelant que la condition seule condition de participation est de maîtriser la langue anglaise.

De son côté, la présidente de l’université de Carthage Nadia Mzoughi a souligné la nécessité de participer au camp d’été de l’innovation 2025, qui selon ses propos constitue “une opportunité en or” à même d’ouvrir de vastes horizons aux étudiants, recommandant l’importance de maîtriser la langue anglaise.

A noter que la Tunisie est le premier pays après l’Inde à avoir organisé le camp d’été de l’innovation de l’université américaine Avila.