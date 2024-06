Deux longs métrages tunisiens figurent dans la liste des 15 films en compétition pour la deuxième édition du Festival du Film Méditerranéen qui se tient à Malte du 22 au 30 juin 204 autour du thème “Unity Throught Film”. Il s’agit du film fiction « Backstage » (kawaliss-coulisses) co-réalisé par la tunisienne Afef Ben Mahmoud et le célèbre cinéaste marocain Khalil Benkirane ainsi que de la production Tunisie-France-Canada “Who do I belong to“, un film dramatique de Meryam Joobeur en lice notamment pour le prix du meilleur long métrage et le prix spécial du jury.

Outre la compétition internationale qui comprend 15 films de l’ensemble du bassin méditerranéen, le festival comporte un programme Hors Compétition avec des films du reste du monde, la sélection “Mare Nostrum” consacrée aux documentaires sur l’environnement et le programme “Visions d’Avenir” en proposant des œuvres en réalité virtuelle.

Lancé en 2023 à l’initiative de Malta Film Commission, le festival du film méditerranéen à Malte vise à servir de plateforme pour les cinéastes, les professionnels du secteur et les passionnés, pour se rencontrer, échanger des idées et créer des partenariats pour de futurs projets ainsi que présenter de nouveaux films de réalisateurs du monde entier.

Le compositeur de musiques de films tunisien Amine Bouhafa a été l’un des lauréats de la première édition en remportant le prix de la meilleure musique de film pour le long-métrage franco-portugais dont il a signé la bande originale “Alma Viva” de Cristèle Alves Meira.