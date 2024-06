La Tunisienne Ons Jabeur conserve sa 10ème place au classement WTA Tennis publié ce lundi 24 juin 2024.

Malgré son élimination en quart de finale d’Ecotrans Ladies Open (Berlin, Allemagne) face à Coco Gauff par forfait, Jabeur reste l’une des meilleures joueuses du monde et confirme sa place dans le top 10 mondial.

Avec 3801 points, devancée par la Grecque Marie Sakkari (3805 points) et la Chinoise Qinwen Zheng(4055 points).

La première place du classement reste toujours occupée par la Polonaise Iga Swiatek (11695 points), suivie de l’Américaine Coco Gauff (8128 points) et de la Bélarusse Aryna Sabalenka (7841 points).

Ons Jabeur est considérée comme l’une des joueuses les plus talentueuses et les plus prometteuses du circuit WTA. Son jeu atypique et sa capacité à s’adapter à différentes surfaces font d’elle une adversaire redoutable.

Après avoir atteint deux finales de Grand Chelem en 2022 (Wimbledon et US Open), Jabeur vise toujours plus haut et rêve de remporter son premier titre majeur.

Prochaine étape : Wimbledon

La prochaine grande échéance pour Ons Jabeur sera le tournoi de Wimbledon, qui débutera le 1er juillet 2024.

Demi-finaliste en 2021 et finaliste en 2022, Jabeur aura à cœur de réaliser une performance encore plus belle cette année et de soulever enfin le prestigieux trophée londonien.