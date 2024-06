La ville d’El Haouaria qui abrite, du 21 au 23 juin 2024, le festival de l’Epervier, a accueilli samedi la journée promotionnelle du projet pilote « Actions préliminaires pour la constitution de bio-territoires ».

Ce projet réalisé, dans le cadre de la coopération italienne, vise à créer 5 bio-territoires pilotes dans les gouvernorats de Nabeul, Kasserine, Bizerte, Siliana et Tozeur.

Dans une déclaration à TAP, l’ambassadeur d’Italie à Tunis Alessandro Prunasa a souligné que ce projet qui consiste à promouvoir des initiatives de développement local pour soutenir les activités de production, d’entreprenariat et d’innovation, est financé à hauteur d’un million d’euros par la coopération italienne.

Ce projet dont la phase d’exécution est assurée par le Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM Bari), en coopération avec la direction générale de l’agriculture biologique au sein du ministère tunisien de l’agriculture, est le premier du genre en Tunisie et en Afrique, rappelle encore Prunasa.

La diplomate a également passé en revue l’importance du projet qui aspire à préserver la biodiversité biologique en aidant les agriculteurs à garantir des revenus provenant de produits agricoles durables et respectueux de l’environnement.

«L’importance de la demande sur les produits bio ouvre devant les produits agricoles bio tunisiens de grands marchés à l’intérieur et à l’extérieur du pays », a précisé l’ambassadeur.

La coordinatrice nationale du projet d’études sur la création de bio-territoires pilotes en Tunisie Salma Gozzi, a pour sa part indiqué que la première phase du projet a permis de créer une équipe de travail dans la région d’El Haouria regroupant des agriculteurs, des agences de voyages spécialisées et des représentants de sociétés privées gérant des fermes écologiques outre des représentants d’institutions éducatives, d’administrations et de structures culturelles et de jeunesse.