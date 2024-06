La troisième édition de l’exposition “Lella Fadhila” des femmes artisanes et agricultrices se tient les 22 et 23 juin courant dans le quartier Chaker sur la route principale menant à Borj Touil (délégation de Raoued) à l’initiative du mouvement de la jeunesse de l’Ariana en partenariat avec le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Placée sous le signe “Pour l’autonomisation économique et sociale des femmes du quartier”, l’exposition offre une grande variété de produits artisanaux, de literie, de vêtements, de produits agricoles non transformés, de produits alimentaires et de cosmétiques naturels.

L’exposition qui comporte un espace d’échange de livres, vise à mettre en lumière la créativité des femmes artisanes et agricultrices.

L’idée d’organiser cette exposition est inspirée du parcours professionnel d’une femme nommée Fadhila, une habitante du quartier Chaker qui a travaillé pendant 18 ans dans une boucherie avant de changer d’activité en créant une pépinière de plantes ornementales et différents types d’arbres.