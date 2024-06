Un laboratoire pour la conservation et la préservation de la mosaïque vient d’être inauguré au site archéologique Pupput au sud de Hammamet, où plusieurs mosaïques funéraires ont été découvertes et exposées dans le site.

Le laboratoire inauguré en présence de Tarek Baccouche, directeur général de l’Institut National du Patrimoine, vise à travers ses interventions d’entretien de préserver l’intégrité structurelle de la mosaïque sur long terme après sa conservation/restauration ou après une intervention initiale de stabilisation. Sa mise en place, informe l’INP, intervient à l’issue d’un atelier de formation en matière de conservation, protection et mise en valeur des mosaïques ex situ (Hors-site) et ce, dans le cadre d’un projet de coopération ente l’INP et la fondation américaine Guetty dans le cadre du programme Mosaicon.

Dédié à la conservation des mosaïques dans les régions du pourtour méditerranéen dont la Tunisie, le projet Mosaiconest un partenariat entre quatre institutions: le Getty Conservation Institute, la Fondation Getty, l’ICCROM et l’ICCM, qui vise à renforcer le réseau des professionnels soucieux de la conservation, de la restauration, de l’entretien et de la gestion du patrimoine de mosaïques dans les régions de l’est et du Sud de la Méditerranée dont la Tunisie, d’offrir des formations dans la conservation des mosaïques et, plus généralement, dans la gestion des sites archéologiques et des musées possédant des mosaïques, de travailler avec les institutions nationales et internationales pour créer un environnement législatif, réglementaire et économique plus favorable à la conservation des mosaïques et de promouvoir la diffusion et l’échange d’informations.

L’axe de formation de restaurateurs à la conservation des mosaïques déposées a été une occasion pour s’initier notamment à la dépose de la mosaïque, une méthode de conservation, surtout dans le passé, pour présenter une mosaïque dans un musée, ou pour rendre une mosaïque plus solide et résistante si on la présente sur le site, ou pour éviter la perte totale dans le cas où le site va être détruit par des constructions modernes.

Le programme concerne à la fois les mosaïques in situ et les mosaïques déposées présentes dans les musées et dans les réserves archéologiques.

La région méditerranéenne dont la Tunisie possède un patrimoine extraordinairement riche et varié de mosaïques, l’un des médias artistiques de l’Antiquité classique. Les dernières décennies ont vu l’accroissement des efforts nationaux et internationaux visant à créer de meilleures conditions pour la préservation de ces vestiges exceptionnels de l’Antiquité, dont beaucoup courent le risque d’être perdu. Cependant, en l’absence d’une approche stratégique coordonnée du problème, de nombreux défis existent encore, les besoins continuent de dépasser les ressources et des mosaïques importantes continuent de se détériorer à un rythme rapide, note Getty Conservation Institue (GCI) avec lequel l’INP entretient une coopération soutenue dans le domaine de la conservation de la mosaïque et de la gestion des sites archéologiques.