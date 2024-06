Considéré comme étant l’un des humoristes les plus influents de son temps sur la toile, le jeune tunisien Mehdi Bachtarzi qui vient de remporter la 3ème édition du festival de l’humour francophone “Normal enti ?” organisé par l’Alliance française de Tunis (AFT) en partenariat avec le festival suisse de l’humour Montreux Comedy, sera parmi d’autres humoristes francophones internationaux à se produire début octobre 2024 pour jouer une scène de stand-up au festival de la francophonie « Refaire le monde, » adossé au XIXe Sommet de la Francophonie qui sera accueilli par la France les 4 et 5 octobre 2024.

Mehdi Bachtarzi qui s’est produit il y’a quelques jours sur la scène de la salle Le Rio à Tunis avec un sketch plein d’humour, informe l’AFT sur sa page, sera accompagné et soutenu par le Montreux Comedy Festival pour se produire lors du festival de la francophonie qui est une invitation à découvrir la vitalité de la création francophone sous ses facettes artistiques, culturelles, sociétales, entrepreneuriales et scientifiques, en illustrant le thème du Sommet « Créer, innover et entreprendre en français ».

Connu sur les réseaux sociaux, il a été l”un des sept talentueux finalistes sélectionnées après un casting en mai dernier.

Mehdi Bachtarzi a réussi à captiver l’attention des tunisiens à travers ses vidéos hilarantes pleines d’humour et de satire. Parmi ses vidéos les plus populaires sur Facebook on cite ” Ettounsi ki yemchi yasher », « Ettounsi ki yemchi lel hôtel »,« Les caissiers fi tounes » et « Ettounsi ki yemchi lel idara »…

Son premier one man show « Tout à fait » a été présenté au mois de février 2023 au Théâtre municipal de Tunis. Il revient avec un deuxième spectacle « Touskié » programmé le 29 juin 2024 à l’Agora La Marsa.