La Banque de développement de Chine, l’une des banques spécialisées du pays, a renforcé son soutien financier aux industries vertes et à faible émission de carbone.

La banque a émis plus de 200 milliards de yuans (environ 28 milliards de dollars) de prêts verts au cours des cinq premiers mois de l’année, avec un taux de croissance dépassant tous les autres types de prêts au sein des affaires de la banque.

En outre, l’émission cumulée des prêts pour la réduction du carbone de la banque par une facilité de crédit qui a dépassé les 110 milliards de yuans.

Selon la banque, elle continue à enrichir les produits et services financiers verts et à soutenir activement les secteurs clés dans la conservation de l’énergie, la réduction de la pollution et du carbone, l’écologisation, ainsi que la prévention des catastrophes, entre autres tâches, afin de faciliter une transformation verte globale du développement économique et social.

Par ailleurs, la banque projette d’améliorer la qualité et l’efficacité des services financiers verts et de renforcer son soutien à la transformation verte dans les secteurs clés, tels que l’énergie, les ressources en eau, les transports, et la construction urbaine et rurale.

La Chine s’est engagée à un double objectif en matière d’émissions de carbone, à savoir atteindre le pic des émissions de carbone d’ici 2030 et la neutralité carbone avant 2060.