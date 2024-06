Le dimanche 23 juin sera une journée chaude en Tunisie, avec des températures maximales comprises entre 25 et 31 degrés au nord et dans les régions côtières, et entre 34 et 39 degrés dans le reste du pays. Les températures atteindront même 41 degrés à l’extrême sud.

Le ciel sera partiellement nuageux en matinée, puis deviendra parfois nuageux l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre. Des cellules orageuses locales pourraient se former dans ces régions, accompagnées de pluies éparses et de chutes de grêles sur des zones limitées. Ces orages pourraient également toucher certaines régions de l’est pendant la nuit.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord du pays et du secteur est sur le reste du territoire. Il sera relativement fort près des côtes et dans le sud, où il pourrait s’accompagner de tourbillons de sable. La vitesse du vent sera faible à modérée dans le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée sur l’ensemble des côtes tunisiennes.