Le Festival de la créativité italienne du 26 juin au 6 juillet 2024 à Tunis

Le Festival de la créativité italienne « IN SITU – TUNISI » se déroulera du 26 juin au 6 juillet 2024 dans plusieurs espaces culturels de la Capitale.

La Municipalité de Tunis, le Palais Ennejma Ezzahra et le Théâtre de l’Opéra de Tunis sont parmi les partenaires de ce projet organisé par l’Ambassade d’Italie en Tunisie en collaboration avec l’Institut Culturel Italien à Tunis (IIC) et en collaboration avec un groupe d’artistes et d’institutions italiennes à l’instar du Musée National du Cinéma de Turin, RaiCinema, Cinecittà.

L’inauguration du Festival est prévue le mercredi 26 juin à 18h au Presbytère « Sainte Croix» à la Medina de Tunis. Elle sera marquée par le vernissage de l’exposition de mode “Fotogrammi di Moda Italiana” et la première projection du court métrage en réalité virtuelle sur les lieux “La Tunisie et les italiens: un voyage en VR”. D’autres projections de ce court sont également programmées. Un Concert de Paolo Fresu Quartet est prévu à 19h30 dans l’Eglise de “Sainte Croix” à côté du Presbytère.

Durant les dix jours du festival, le Presbytère de Saint Croix accueillera également Paolo Fresu Quartet et un spectacle de dance To be créative. Umanità in corso du Ballet Artemis Danza. Il y aura également une présentation du projet audio-visuel Portraits en Paysage de Gianni Forte.

Le grand cinéma italien est un concert de l’Orchestre de l’Opéra de Tunis dirigé par Maestro Nicoletta Conti qui sera donné au Théâtre des Régions à la Cité de la Culture.

Un Concert Freak Machine avec Giovanni Maria Falzone sera organisé au siège du Théâtre National de Tunis à Halfaouine.

Théâtre et Musique entre les deux rives de la méditerranée sont au cœur d’un spectacle « Qart Hadasht, la nouvelle ville » qui aura lieu au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said. Il s’agit d’une Dramaturgie musicale de l’Université de Bologne en collaboration avec l’Institut Supérieur de Musique de Tunis.

Le programme prévoit une visite guidée de l’exposition Peintres italiens de Tunisie à la Galerie TGM de la Marsa. L’Institut Culturel Italien abritera un Workshop de « Virtual Reality » réalisé par le Musée National du Cinéma de Turin.

L’Italie et la Tunisie dans le jardin des rencontres créatives est l’intitulé d’une soirée de mode qui sera organisée à la Résidence de l’Ambassadeur en Tunisie, en collaboration avec Mariotto Experiences et Tunisie Creative.

Le programme détaillé du Festival de la créativité italienne est disponible sur le site de l’ambassade et de l’IIC.

L’Ambassade d’Italie à Tunis est un des trois lauréats de la deuxième édition du concours «Capitales de la créativité italienne dans le monde », une initiative lancée par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le but de stimuler et d’améliorer les capacités de conception du réseau étranger dans le domaine de la promotion intégrée.

IN SITU est une expression latine qui signifie littéralement « sur place », mais c’est aussi une anagramme de TUNISI.

Le projet IN SITU – TUNISI sera marqué par plusieurs manifestations qui animeront les rues et la vie culturelle de Tunis, en mettant en valeur l’architecture, le design, le cinéma, le théâtre, les arts visuels, l’histoire, l’archéologie et l’artisanat italiens. L’objectif est de créer un dialogue ouvert, innovant et interactif entre les expressions les plus significatives de la créativité italienne et tunisienne et certains des espaces et lieux publics emblématiques et les plus importants de la ville de Tunis, à travers un programme d’activités et d’événements culturels, pour stimuler la réflexion sur les liens entre l’énergie, la culture, les racines et l’innovation.