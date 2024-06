Une journée d’information sur la stratégie nationale de l’approvisionnement des gouvernorats du Kef et de Siliana en eau potable à l’horizon 2050, a été organisée, vendredi, au complexe culturel Sahbi Mosrati, dans la ville du Kef.

Lors de cet évènement, une série de recommandations susceptibles de réaliser les objectifs de cette stratégie et de rompre définitivement avec la situation détériorée en matière d’approvisionnement en eau potable ont été exposées.

Parmi les propositions formulées, l’accélération de la réalisation des études d’exécution du projet de transfert des eaux du barrage “Barbara” dans le gouvernorat de Jendouba vers les gouvernorats du Kef et Siliana, et l’exploitation des ressources hydrauliques disponibles pour l’acheminement de l’eau potable aux zones confrontées à la rareté de l’eau.

A cet effet, le membre du conseil régional de gouvernorat du Kef, Mohsen Cherni, a estimé que la solution à ce problème passe par l’engagement de l’État à répondre au plus vite aux besoins des citoyens en eau potable, et sans attendre l’année 2050.

De son côté, L’activiste de la société civile et président de l’association environnement et culture, Adnen Tbessi, a appelé le gouvernement à accélérer la recherche des solutions adéquates pour remédier à cette problématique qui touche les habitants de la région.

D’autre part, le sous-directeur des études générales à la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, Ibrahim Jarreya, a souligné que ledit projet est actuellement dans sa deuxième phase qui s’étalera sur quatre mois et concerne l’étude de faisabilité économique et sociale, avant de se focaliser sur la troisième et dernière étape, laquelle concerne les études détaillées et les appels d’offres pour la réalisation dudit projet dont le coût est estimé à 1,8 million de dinars.

Il a souligné, dans ce sens, que toutes les suggestions soumises par les participants seront incluses dans le dossier du projet qui sera présenté aux bailleurs de fonds.