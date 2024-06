Le ministère de l’Industrie et la STEG assurent un approvisionnement continu en électricité

Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) œuvrent à garantir un approvisionnement régulier en électricité à tous les Tunisiens et aux entreprises économiques, affirme Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Intervenant, vendredi, lors d’un point de presse consacré à la présentation de principales mesures prises pour contrecarrer le pic de consommation d’électricité au cours de cette saison, elle a ajouté qu’il n’aura pas de perturbation, au cours de la saison estivale qui enregistre des moyennes de consommation record.

La ministre a, également, évoqué l’accroissement de la demande de l’électricité qui enregistre le pic de consommation, mettant l’accent sur l’importance de la rationalisation de la consommation de l’électricité en adoptant des habitudes permettant d’économiser la consommation d’électricité.

Une campagne à cet effet a été lancée en vue de garantir l’approvisionnement en électricité, dans les meilleures conditions. La ministre a indiqué que le prix de vente de l’électricité et des produits énergétiques en Tunisie demeure à des niveaux raisonnables, en dépit de la hausse du coût de production et de distribution, faisant savoir que les priorités du ministère au cours de la prochaine période, est de fournir des ressources énergétiques produites localement à partir des énergies alternatives et renouvelables.

L’accent a été mis, au cours de ce point de presse, sur l’importance des procédures prises par la STEG au cours de cette saison, aux fins d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande et d’œuvrer à éviter les perturbations enregistrées au cours des années précédentes

Le pic de la consommation de l’électricité devra atteindre 5200 mégawatts au cours de la saison estivale 2024 par rapport à 4825 mégawatts au cours de l’été 2023, soit une hausse de plus de 7%.

D’autres campagnes de sensibilisation et de rationalisation de la consommation ainsi que des campagnes de communication, appelant à poursuivre des comportements économes en électricité et en produits énergétiques ont été programmées à cet effet.

De même, la STEG coordonne avec les pays voisins pour renforcer les échanges d’électricité et éviter toute coupure.